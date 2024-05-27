فيديو | استعان بالراهبات .. أتلتيكو مدريد يعلن عن شعاره الجديد!

"لا تتوقف عن الإيمان أبدًا"

قرر أتلتيكو مدريد العودة لشعار النادي القديم الذي يعود لعام 1947، بعدما رفع علمًا كبيرًا (بالشعار الجديد القديم) أمام ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

وتأتي خطوة تغيير الشعار استجابة لنتائج تصويت أجراه النادي في 30 يونيو 2023، عندما اختار الأعضاء بأغلبية ساحقة عودة النسخة السابقة من الشعار.

ونشر حساب أتلتيكو مدريد على منصة إكس مقطع فيديو يعلن من خلاله العودة للشعار القديم، تحت عنوان "لا تتوقف عن الإيمان أبدًا".

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واستعان الأتلتي في إعلانه براهبة عجوز من مشجعي أتلتيكو، تتأمل علم النادي بشعاره القديم من نافذة الدير الذي تقيم فيه، قبل أن ينتهي الفيديو وهي تقبل شعار النادي الموجود على ملابسها.

وقال النادي المدريدي في بيان رسمي: "عملية التغيير ستكون معقدة، وستستغرق عدة أشهر حتى تكتمل، لكنها ستبدأ في مطلع يوليو المقبل في الأماكن الأكثر رمزية للنادي".

وأتم: "سيصبح شعارنا الحالي، الذي تم إصداره في 2017، عنصرا من عائلة الشعارات والشارات التي مثلت نادينا على مدار تاريخنا".