فيديو | "استراحته ملعب النصر!" .. شقيق علي البليهي يُفحم مشجعًا للعالمي

أحمد رفعت
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Hilal - Ali Al-Bulaihi 2023Al Hilal Twitter
دوري روشن السعوديثقافةالهلالالنصرعلي البليهي

رد مفاجئ من شقيق مدافع الهلال!

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على الرغم من غيابه عن ديربي الرياض الأخير بين الهلال والنصر، إلا أن جماهير العالمي مازالت تركز مع علي البليهي مدافع الزعيم، وهذه المرة حاول مشجع للفريق الأصفر استفزاز شقيقه!

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ويستعد حاليًا علي البليهي رفقة نادي الهلال، للمشاركة في مباراة أوراوا ريد الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، والمقرر له مساء يوم السبت المقبل.

وتداولت جماهير الهلال عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه شقيق علي البليهي رفقة مجموعة من الشباب يتحدثون عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وقام أحد المتواجدين بالاعتراف بأنه نصراوي متعصب، متسائلًا عن مكان الاستراحة الذي يتواجد فيها علي البليهي مدافع الهلال بشكل دائم.

ورد شقيق البليهي عليه قائلًا: "استراحة علي في مرسول بارك" في إشارة إلى ملعب نادي النصر، والذي كان يحمل هذا الاسم، قبل أن يتغير إلى الأول بارك.

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