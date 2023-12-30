فيديو | احتفال لابورت يتسبب في ارتباك زميله والجماهير في الفوز على التعاون!

شاهد ماذا حدث عندما احتفل لابورت بالهدف الذي سجله في مرمى التعاون

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تسبب النجم الإسباني إيمريك لابورت، مدافع نادي النصر، في إرباك أحد زملائه خلال مباراة التعاون، في بطولة دوري روشن السعودي، بالجولة 19 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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لابورت نجح في تسجيل الهدف الثاني للنصر في مرمى التعاون، في المباراة التي حسمها العالمي برباعية مقابل هدف واحد.

واحتفل النجم الإسباني على طريقته المعتادة، الأمر الذي جعل زميله البرازيلي أليكس تيليس الظهير الأيسر لفريق النصر، الذي حاول تقليده ولم ينجح بطريقة كوميدية.

كما أن الجماهير المتواجدة في المدرجات، حاولت هي الأخرى أن تُقلد طريقة احتفال لابورت المميزة، ولكنهم لم ينجحوا أيضًا في لقطة مضحكة.

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وحقق النصر الانتصار على نظيره التعاون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليواصل مطاردة الهلال متصدر الترتيب بفارق 7 نقاط.

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