فيديو .. احتفال برازيلي صاخب بانتصار السعودية على الأرجنتين

العدو اللدود يشارك الأخضر فرحته بالفوز

فوز تاريخي نجح المنتخب السعودي في تحقيقه، اليوم، الثلاثاء، على حساب الأرجنتين، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم.

الأخضر 2 والأرجنتين 1 على ملعب لوسيل في قطر، الثنائية السعودية جاءت عن طريق صالح الشهري وسالم الدوسري في الشوط الثاني، بعدما تقدم ليونيل ميسي لمنتخب التانجو.

الجماهير العربية هي الأكثر سعادة بهذا الانتصار، جنبًا إلى جنب مع الجمهور السعودي الذي أقام احتفالات صاخبة بعد الفوز، ولكن هناك صبغة برازيلية ظهرت في الاحتفالات.

وجاء ذلك بعدما ظهر أحد الإعلاميين البرازيليين في ملعب المباراة، وهو يشارك الجماهير السعودية فرحة هذا الانتصار بعد الفوز على الغريم التقليدي لبلاده والعدو اللدود الأشرس بقارة أمريكا الجنوبية.

وظهر هذا الإعلامي الذي ارتدى قميص البرازيل بجوار الجمهور السعودي في مدرجات ملعب لوسيل، وشاركهم الاحتفال بإسقاط ميسي ورفاقه بالمونديال.

فرحة اعلامي برازيلي بعد فوز السعودية على الارجنتين 💚💚💚💚🇸🇦🇸🇦🇧🇷pic.twitter.com/8JJ7pZBfB4 — بيت الهلال (@baytAlhilal) November 22, 2022

جدير بالذكر أن الفوز وضع هيرفي رينارد ورفاقه بالمركز الأول بالمجموعة الثالثة، وجعله من المرشحين بقوة للصعود إلى دور الـ16.