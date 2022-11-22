الأخبار المباريات
كأس العالم

فيديو .. احتفال برازيلي صاخب بانتصار السعودية على الأرجنتين

علي سمير
3:51 م غرينتش+2 22‏/11‏/2022
Salem Al-Dawsari Saudi Arabia 2022-23
العدو اللدود يشارك الأخضر فرحته بالفوز

فوز تاريخي نجح المنتخب السعودي في تحقيقه، اليوم، الثلاثاء، على حساب الأرجنتين، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم.

الأخضر 2 والأرجنتين 1 على ملعب لوسيل في قطر، الثنائية السعودية جاءت عن طريق صالح الشهري وسالم الدوسري في الشوط الثاني، بعدما تقدم ليونيل ميسي لمنتخب التانجو.

الجماهير العربية هي الأكثر سعادة بهذا الانتصار، جنبًا إلى جنب مع الجمهور السعودي الذي أقام احتفالات صاخبة بعد الفوز، ولكن هناك صبغة برازيلية ظهرت في الاحتفالات.

وجاء ذلك بعدما ظهر أحد الإعلاميين البرازيليين في ملعب المباراة، وهو يشارك الجماهير السعودية فرحة هذا الانتصار بعد الفوز على الغريم التقليدي لبلاده والعدو اللدود الأشرس بقارة أمريكا الجنوبية.

وظهر هذا الإعلامي الذي ارتدى قميص البرازيل بجوار الجمهور السعودي في مدرجات ملعب لوسيل، وشاركهم الاحتفال بإسقاط ميسي ورفاقه بالمونديال.

جدير بالذكر أن الفوز وضع هيرفي رينارد ورفاقه بالمركز الأول بالمجموعة الثالثة، وجعله من المرشحين بقوة للصعود إلى دور الـ16.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (العربي):. المعلومات الواردة في Goal (العربي) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (العربي)