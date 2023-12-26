فيديو | اجتمع الرفيقان مجددًا .. استقبال حار من رونالدو لبنزيما بجدة والدموع في مدريد

الأراضي السعودية تجمع كريستيانو رونالدو مع كريم بنزيما من جديد

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بعد سنواتٍ من اللعب معًا في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، تقابل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، على الأراضي السعودية؛ ولكن كـ"منافسين" هذه المرة.

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رونالدو قائد كتيبة النصر، واجه بنزيما الذي انضم إلى الاتحاد في صيف العام الحالي، مساء اليوم الثلاثاء؛ وذلك في كلاسيكو المملكة الكبير، المؤجل من الجولة 17 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وحرص الأسطورة البرتغالية على استقبال المهاجم الفرنسي، بشكل أكثر من رائع، في الممر المؤدي إلى أرضية الملعب؛ قبل إطلاق صافرة بداية الكلاسيكو.

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وتبادل رونالدو وبنزيما "الأحاديث"، في جو من المحبة والصداقة بين الثنائي، الذي صنع المجد في ريال مدريد؛ ليرحلا بعد ذلك، وسط حسرة كبيرة من الجماهير.

جدير بالذكر أن رونالدو انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل راتب إجمالي يُقدر بـ500 مليون يورو.

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