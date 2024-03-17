فيديو | "إن شاء الله يدخل الإسلام" .. مفاجأة مدوية من صديق كريستيانو رونالدو المقرب في النصر!

هل يدخل النجم البرتغالي الدين الإسلامي؟

فجر وليد عبد الله حارس مرمى نادي النصر والصديق المقرب من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب وقائد العالمي، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما ألمح إلى إمكانية دخول الأخير إلى الدين الإسلامي.

واندمج رونالدو بشكل كبير هو وعائلته مع الثقافة والمجتمع السعودي، حيث ظهر نجه كريستيانو جونيور مع أصدقائه في السعودية، وأيضًا صديقته جورجينا رودريجيز التي ظهرت في أكثر من مناسبة سعودية.

وظهر عبد الله في فيديو وهو يرتدي زي الإحرام بعد أداء العمرة، حيث كان يتحدث مع شخص عن رأيه في أحد المطاعم.

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وبعد أن سأله الشخص يمتلك مطعمًا عن إمكانية دخول كريستيانو رونالدو للدين الإسلامي، رد وليد عبد الله قائلًا: "إن شاء الله يسلم، وسيأتي هنا ويأكل طعامكم".

وقاد رونالدو فريقه النصر لتحقيق الفوز على الأهلي، في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بينهما، بالجولة 24 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.