فيديو | فرنسا تلجأ إلى "اختراعها التاريخي" لإشعال المرجل الأولمبي .. و"ورود الجزائر" تخطف الأنظار

تدشين دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" رسميًا..

بشكل رسمي.. دشنت فرنسا في الدقائق الأولى من اليوم السبت، دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، والتي تستمر حتى 11 أغسطس القادم؛ وذلك بإشعال المرجل.

ومرت الشعلة بين أيدي أساطير الرياضة، في مقدمتهم نجم كرة القدم الفرنسي المعتزل زين الدين زيدان، ولاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، قبل وصولها إلى المرجل الأولمبي، في النهاية.

وتم وضع المرجل الأولمبي، داخل "منطاد الهواء الساخن"؛ الذي اخترعه الفرنسيين لأول مرة في التاريخ عام 1783؛ حيث حلق وقتها بالقرب من ليون.

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وتولى لاعب الجودو تيدي رينر "البطل الأولمبي مرتين"، ورياضية ألعاب القوى ماري خوسيه بيريك "البطلة الأولمبية 3 مرات"، مسؤولية إشعال المرجل الأولمبي.

ومن ناحيته.. شهد حفل افتتاح "أولمبياد باريس 2024"، لقطة تاريخية من الوفد الجزائري، المشارك في هذا الحدث الرياضي الكبير.

الجزائريون قاموا بإلقاء الورود في "نهر السين"، الذي مرت من خلاله وفود الدول المشاركة؛ وذلك تخليدًا لذكرى ضحايا الأحداث التي وقعت في العاصمة الفرنسية باريس، في أكتوبر من عام 1961.

وقتها.. قُتِل المئات من الجزائريين، الذين تظاهروا في باريس ضد "الاحتلال الفرنسي"، حيث تم إلقاء جثمانهم في "نهر السين"؛ ليقوم الوفد المشارك في الأولمبياد، بتخليدهم بـ"الورود".