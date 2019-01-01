فيديو: نتيجة وأهداف السعودية وقطر في كأس الخليج 2019

هدف ⚽️ #خليجي24 الحمدان يستغل هفوة الشيب ويضع الكرة في الشباك مسجلاً الأول للأخضر في #السعودية_قطر السعودية 1 قطر 0 #beINGulfCup pic.twitter.com/pW6091fYt0

تعرف على نتيجة مباراة السعودية وقطر في نصف نهائي كأس الخليج 2019 والفريق المتأهل لنهائي البطولة ليُلاقي منتخب البحرين بعد فوزه على العراق..

استضاف ملعب خليفة الدوري قمة من قمم بطولة كأس الخليج 24، عندما التقى منتخب السعودية بنظيره منتخب قطر في نصف النهائي، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بهدف نظيف.

مباراة كانت ثأرية بالنسبة للسعودية والتي هُزمت على يد قطر في كأس أمم آسيا الأخيرة وسبق وأن خسرت نهائي كأس الخليج على أرض المملكة على يد العنابي أيضًا عام 2015.

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أهداف مباراة السعودية وقطر في خليجي 24

هدف المباراة الوحيد أتى عبر عبد الله الحمدان بعد استغلاله لخطأ حارس قطر الشيب في الخروج على كرة عرضية، ليُسكن الكرة المرمى ويعلن عن تقدم كتيبة هيرفي رينارد في الدقيقة 27 من عمر المباراة.

منتخب قطر حاول أن يعود في المباراة كثيرًا ولكنه اصطدم بتألق كبير من حارس السعودية، فواز القرني، إلى جانب استبسلال دفاعي يُدرس من قبل الضيوف.

المعز علي كان بمقدوره إن حوّل كرة واحدة من الكرات الكثيرة التي أتت له أن يمنح العنابي التعادل، إلا أن الحظ والرعونة وقفا حائلًا أمام نجم الدحيل ليمنح منتخب بلاده العودة في سبيل الوصول للنهائي.

منتخب السعودية سيضرب موعدًا حاسمًا مع البحرين في نهائي كأس الخليج بعدما انتصر الأحمر على نظيره العراق بركلات المعاناة الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

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نتيجة مباراة السعودية وقطر في خليجي 24