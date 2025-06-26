فيديو | بطلها نجم الأرجنتين في مونديال قطر .. قمة إنتر وريفر بليت تنتهي بمعركة طاحنة!

اللقاء شهد بالفعل بطاقة حمراء للاعبين

انتهت قمة إنتر وريفر بليت لحساب المجموعة الخامسة لكأس العالم للأندية بمشادة كبيرة بين لاعبي الفريقين بسبب اشتباك الثنائي دينزل دومفريس وماركوس أكونيا في الدقائق الأخيرة للقاء.

إنتر انتصر بهدفين نظيفين بتوقيع بيو إسبوزيتو وأليساندرو باستوني ليؤمن صدارة المجموعة على حساب مونتيري، ويطيح بريفر بليت خارج البطولة، في مباراة شهدت خروج البطاقة الحمراء لمارتينيز كوارتا وزميله في منتخب الأرجنتين جونزالو مونتيل من صفوف ريفر بليت.

ولكن لاعب آخر في صفوف الأرجنتين كان حاضرًا في التتويج بمونديال 2022 بقطر رفقة زملاء ليونيل ميسي كان بطلًا للحظات الأخيرة من اللقاء وهو ماركوس أكونيا الذي دخل في اشتباك عنيف مع الدولي الهولندي دينزل دومفريس.

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وظهرت العصبية على الظهير الأيسر الأرجنتيني في العشر الدقائق الأخيرة، إذ اشتبك لفظيًا أولًا مع مدرب إنتر كريستيان كيفو، وتدخل حكم اللقاء لفض الأمر، ثم تدخل بعنف على دومفريس في لعبة مشتركة، وبعد اللقاء شوهد وهو يركض خلف الأخير الذي غادر مسرعًا أرضية الملعب، ولولا تدخل كيفو نفسه وبقية لاعبي الفريقين لإيقاف أكونيا لتطور الوضع.

ولم يتضح حتى كتابة تلك السطور السبب وراء انفعال أكونيا الكبير أو أسباب اشتباكه بالأساس مع كيفو أو لاعب إنتر الهولندي، ولم يشر تقرير حكم اللقاء إذا كان أي من اللاعبين تعرض لعقوبة أو بطاقة عقب نهايتها، وإن كان دومفريس تعرض لبطاقة صفراء أثناء اللقاء.