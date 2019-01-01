فيديو - أحداث شغب في ديربي أم درمان بين المريخ والهلال

ديربي أم درمان يشهد سقوط حالات اختناق ونقلها للمستشفى

سادت أحداث مثيرة في مباراة المريخ والهلال في قمة الدوري السوداني، التي أقيمت على ملعب الخرطوم، حيث كانت تشير النتيجة إلى تقدم المريخ بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتم قذف قنابل غاز مسيل للدموع.

وضربت الشرطة بعض قنابل المسيلة للدموع لتفرقة الجماهير ما تسبب في سقوط الكثير من الجماهير في حالات اختناق حيث قامت سيارات الإسعاف بنقلها إلى المستشفى.

وانتشرت حالة من الفوضى بعد ضرب الشرطة من خارج الملعب قنابل بشكل كثيف لتفريق الجماهير، لسقوط المئات من حالات الإغماء والاختناق.

بالفيديو .. الغاز المسيل للدموع (البمبان) يغطي سماء استاد الخرطوم بعد استخدامه من قبل قوات الشرطة، وسقوط أعداد كبيرة من الجماهير بحالات الاختناق والتدافع.@hash_sudan @SudanMotion @SUDTwittUN @SUDTrend pic.twitter.com/bGvrIruAyZ — أخبار السودان (رياضة) (@sudansports4all) November 23, 2019

ولم تكتمل مباراة المريخ والهلال حتى الأن، في انتظار قرار من الاتحاد الكرة السوداني إما باستكمال المباراة أو إلغائها ولعبها في وقت أخر.