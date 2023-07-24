فيديريكو فالفيردي يتحدى كارلو أنشيلوتي من جديد: بدأت عد أهدافي!

فالفيردي قرر أن يعيد تحدي الموسم الماضي مع أنشيلوتي.

حصل الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي نجم خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام ميلان الإيطالي الودية التي أقيمت فجر الإثنين، ويبدو أنه قرر أن يعيد التحدي مع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ريال مدريد فاز على ميلان بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب "روز بول" بمدينة باسادينا في الولايات المتحدة، والتي جاءت في إطار تحضيرات الفريقين لموسم 2023-2024.

فالفيردي تمكن من تسجيل هدفين مطلع الشوط الثاني، ليعيد ريال مدريد في النتيجة بعد تأخره بثنائية نظيفة بعد نهاية الشوط الأول، كما كان اللاعب الوحيد في الملعب الذي شارك في المباراة بالكامل.

فالفيردي مزح بعد المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، حول رهانه في الموسم الماضي مع أنشيلوتي بتسجيل 10 أهداف، وسُئل عما إذا كان قادرًا على تكرار الأمر نفسه في الموسم الحالي.

وقال نجم الوسط ضاحكًا: "لقد بدأت عد أهدافي بالفعل في الموسم الجديد، لا أعرف العدد الذي سيحدده المدرب بعد الهدفين".

واختتم فالفيردي متطرقًا إلى وضعيته في ريال مدريد: "أنا مرتاح للغاية مع زملائي الذين يجعلوني أقدم أفضل ما لدي كل يوم، في عيد ميلادي شعرت أنني محبوب للغاية، ومن الجيد أن أكون ضمن هذا الفريق".