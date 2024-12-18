ابتعد عن طريق نونيز واقبل دعوة صلاح .. كييزا يتحسس خطواته مع ليفربول بظهور "أكثر جرأة" أمام ساوثهامبتون

مشاركة بارزة للجناح الإيطالي بعد غياب 3 أشهر

أخيرًا حصل النجم الإيطالي فيدريكو كييزا، على فرصة للمشاركة مع ليفربول، بعد غياب طويل دام حوالي 3 أشهر بسبب الإصابة وعدم التأقلم مع الفريق الإنجليزي.

كييزا ظهر كبديل في الشوط الثاني من مباراة ليفربول وساوثهامبتون، التي انتهت بفوز الريدز (2-1)، أمس الأربعاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وأراح مدرب ليفربول آرني سلوت الذي غاب عن المنطقة الفنية بسبب الإيقاف، مجموعة من لاعبيه الأساسيين، أبرزهم محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وأليسون بيكر، من أجل إراحتهم من ضغط المباريات ومنح الفرصة إلى عدد كبير من البدلاء، الذين لم يخذلوه وحققوا المطلوب وهو الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي.

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ولعل تقدم ليفربول بثنائية سجلها داروين نونيز (24) وهارفي إليوت (32) مع نهاية الشوط الأول من اللقاء، جعل المدرب الهولندي آرني سلوت يقرر إخراج الجناح الإيطالي من الثلاجة والدفع به في المباراة كبديل مع بداية الشوط الثاني.

كييزا .. بادرة أمل ستغير وجهة نظر سلوت

كييزا انضم إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي الماضي، من أجل دعم هجوم المدرب الهولندي، حيث دفع النادي مبلغ 12 مليون يورو لضمه، لكن المشاكل البدنية التي تعرض لها مؤخرًا جعلته بعيدًا بشكل كبير عن تشكيلة الفريق ولم يشارك فعليًا قبل مباراة اليوم سوى في 78 دقيقة بجميع المسابقات (3 مباريات).

لكنه اليوم حصل على فرصة جيدة بلعب 45 دقيقة كاملة أمام الجماهير الإنجليزية، وبدون ضغوط كبيرة وبعد حصوله على فترة كافية للتعافي من إصابته والانخراط مع المجموعة، وكانت ثمار ذلك أنه قدم أداء مقبولًا نوعًا ما.

كييزا لم يكن مقيدًا بمركز الجناح الهجومي وظهر في مختلف الأماكن بمناطق ليفربول الهجومية، وشكل خطورة كبيرة على مرمى ساوثهامبتون، مما يجعله خيارًا جيدًا في يد المدرب الهولندي الذي يحتاج إلى تعدد خياراته الهجومية في بقية الموسم.

ابتعد عن طريق نونيز واقترب من صلاح

أهدر كييزا الليلة فرصة محققة لتسجيل هدف مع ليفربول ووضع بصمته الأولى، وحرمه زميله داروين نونيز في لعبة أخرى من التسجيل بسبب تصرفه الخاطئ بالكرة، ولذلك عليه أن يبتعد عن طريق المهاجم الأوروجواياني الذي رغم تسجيله هدف التقدم الأول في المباراة، لا يزال يتفنن في إهدار الأهداف على الريدز.

كييزا كان قد تلقى دعوة مؤخرًا من محمد صلاح لإعداد وجبة عشاء صحية خاصة له، لذلك عليه أن يستجيب لهذه الدعوة وينخرط أكثر في علاقاته مع لاعبي الريدز، وخصوصًا النجم المصري الذي يعتبر بمثابة القائد الحقيقي للفريق داخل الملعب، ومجاورة صلاح ستضيف إليه الكثير.

ماذا قدم كييزا أمام ساوثهامبتون؟

يمكن تقسيم الشوط الذي لعبه كييزا إلى فترتين الـ25 دقيقة الأولى، و20 دقيقة أخرى، في النصف الأول من الشوط كان الإيطالي فاقدًا بشكل كبير لحساسية المباريات، وبدا أنه يخشى التدخلات الخشنة ويرفض المغامرة بالكرة.

لكنه في النصف الثاني من الشوط قدم أداءً جيدًا يستحق عليه الإشادة بالنظر لأنه عائد منذ غياب طويل ويخطو خطوات أولى في ملاعب لم يعتدها من قبل، وأظهر أنه خامة لاعب كبير يمكنه أي يضع نفسه في تشكيلة ليفربول بالمستقبل القريب.

كييزا في 45 دقيقة لمس الكرة 25 مرة ووصلت دقة تمريراته إلى 78%، وأهدر فرصة محققة واحدة وسدد ثلاث مرات؛ واحدة داخل إطار المرمى وشكلت خطورة واثنتين خارجه، بينما نجح في مراوغة واحدة مع المنافس، وله تمريرة مفتاحية كادت أن تصنع الهدف الثالث للريدز ولعب عرضية واحدة صحيحة.