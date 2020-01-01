فيدال: علينا التحسن لأجل الفوز بدوري أبطال أوروبا

تصريحات فيدال بعد الفوز على بلد الوليد

أكد أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، أنّ الفريق ظهر بصورة جيدة في الشوط الأول لكنّه عانى في الشوط الثاني، مطالبًا بالتحسن لأجل الفوز بدوري أبطال أوروبا.

فيدال أحرز هدف فوز برشلونة باللقاء والذي جاء في الدقيقة 15 ليقلل الفارق مع ريال مدريد إلى نقطة واحدة إلا أن الأخير لديه مباراة متبقية.

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وقال فيدال في تصريحات عقب المباراة: "الفوز جاء صعبًا لأن ريال بلد الوليد لعب بصورة جيدة وصعّب الأمور علينا. الأهم دائمًا هو الفوز وجلب النقاط الثلاثة".

وتابع: "كنا نعرف أنّ الشوط الثاني سيكون من الصعب مجاراة الرتم ولكننا حاولنا التركيز. يجب التطور أكثر في مباريات دوري أبطال أوروبا".

وبالحديث عن تسجيله هدف الفوز، صرّح: "أنا أعيش فترة جيدة والأهم أن أضع خدماتي دائمًا لصالح الفريق والفوز دائمًا وجلب النقاط الثلاثة هو أكثر ما يشغلني. أرغب في التسجيل أكثر خلال المباريات المقبلة".

وأردف: "حينما نسيطر على المباراة نجبر المنافس على الخطأ، ولكننا بحاجة إلى حارس مرمى بحجم مارك أندريه تيرشتيجن لأجل مساعدتنا حينما تصل له الكرة".

واختتم: "سباق الفوز بالليجا لا يعتمد علينا، ولكن علينا الاستمرار في الفوز والضغط على المنافس. لو لم نحقق الدوري سوف نحاول تصحيح الوضع لأجل الفوز بدوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أنّ برشلونة لديه مواجهة أمام أوساسونا في "كامب نو" ثم ديبورتيفو ألافيس خارج الديار.