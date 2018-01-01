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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

فيدال: جلست مع فالفيردي لمناقشة عدم مشاركتي مع برشلونة

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Alex Caparros/Getty
لاعب الوسط التشيلي يؤكد حديث خاص مع المدرب إرنستو فالفيردي ببداية مشواره في كامب نو

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

اعترف النجم التشيلي أرثورو فيدال، بدخوله في محادثة مع المدرب إرنستو فالفيردي، حول مشاركته مع برشلونة هذا الموسم.

فيدال انضم لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد رحلة طويلة قضاها مع بايرن ميونيخ.

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بداية الدولي التشيلي لم تكن كما يتمناها في كامب نو، حيث عاني من التهميش والابتعاد تماماً عن التشكيل الأساسي.

وقال فيدال في تصريحات صحفية:"دخلت في محادثة مع فالفيردي حول عدم مشاركتي في بداية مشواري مع برشلونة".

وأضاف:"حاولت التفاهم معه على طريقة العمل التي أحبها وأشعر بالراحة من خلالها".

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وتابع:"حالياً أنا ألعب بشكل أكبر، وأعلم صعوبة المنافسة على مركزي، سأقاتل من أجل إثبات قدراتي وهدفي الأول هو الفوز بدوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر حالياً الدوري الإسباني في فترة العطلة الشتوية، كما تأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال لمواجهة ليون الفرنسي.

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