فيدال: جلست مع فالفيردي لمناقشة عدم مشاركتي مع برشلونة

لاعب الوسط التشيلي يؤكد حديث خاص مع المدرب إرنستو فالفيردي ببداية مشواره في كامب نو

اعترف النجم التشيلي أرثورو فيدال، بدخوله في محادثة مع المدرب إرنستو فالفيردي، حول مشاركته مع برشلونة هذا الموسم.

فيدال انضم لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد رحلة طويلة قضاها مع بايرن ميونيخ.

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بداية الدولي التشيلي لم تكن كما يتمناها في كامب نو، حيث عاني من التهميش والابتعاد تماماً عن التشكيل الأساسي.

وقال فيدال في تصريحات صحفية:"دخلت في محادثة مع فالفيردي حول عدم مشاركتي في بداية مشواري مع برشلونة".

🎙️البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لميلان: "لم نفكر أبدًا في تغيير جاتوزو، لا توجد أي خطة لاستبداله، نتوقع أن نرى استفاقة من الفريق أمام ميلان". pic.twitter.com/56xsOLtWL1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 28, 2018

وأضاف:"حاولت التفاهم معه على طريقة العمل التي أحبها وأشعر بالراحة من خلالها".

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وتابع:"حالياً أنا ألعب بشكل أكبر، وأعلم صعوبة المنافسة على مركزي، سأقاتل من أجل إثبات قدراتي وهدفي الأول هو الفوز بدوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر حالياً الدوري الإسباني في فترة العطلة الشتوية، كما تأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال لمواجهة ليون الفرنسي.