فيخورست عن ميسي: أردت تحيته ووجه لي كلمات غير لائقة!

تفاصيل واقعة ميسي وفيخورست على لسان الهولندي.

كانت مباراة ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر بين هولندا والأرجنتين أكثر من مجرد كرة قدم وتجاوزت ركلات الترجيح التي حسمت الفائز في المباراة.

الأرجنتين حسم الصعود إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز (4/3) بركلات الترجيح، عقب التعادل بهدفين لمثلهما في الأشواط الأربعة.

شهدت المباراة عدت لقطات مثيرة، أبرزها شجار دكة بدلاء هولندا مع بارديس لاعب الأرجنتين، وظهور ليونيل ميسي نجم منتخب راقصي التانجو وهو يوجه عبارات سيئة في حق أحد اللاعبين الهولنديين أثناء إجرائه أحد اللقاءات الصحفية عقب اللقاء.

وامتد عنفوان المباراة في المنطقة المختلطة حيث كاميرات الصحفيين، عندما اندلعت مواجهة بين ميسي قائد الأرجنتين والمهاجم الهولندي فاوت فيخورست الذي تحدث بدوره في المنطقة المختلطة مشيرًا إلى تلك الواقعة مع النجم الأرجنتيني.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تفاصيل حديث فيخورست بطل موقعة السباب قائلًا: "أردت مصافحته بعد المباراة، لدي الكثير من الاحترام له كلاعب كرة قدم لكنه ألقى يدي إلى الجانب ولم يرغب في التحدث معي، لغتي الإسبانية ليست جيدة جدًا ولكنه قال لي كلمات غير لائقة، وهذا يُخيب أملي حقًا".

يذكر أن بلاد الفضة سيواجهون كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء القادم.