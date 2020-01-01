فيجو: رونالدو يستطيع الاستمرار لسنوات، ولو أراد ميسي الرحيل فلن يوقفه أي شيء

لويس فيجو نجم برشلونة وريال مدريد السابق يتحدث عن الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ويكشف تفاصيل علاقته بزيدان.

كشف لويس فيجو نجم ريال مدريد وبرشلونة المعتزل عن تفاصيل إضافية من انتقاله من صفوف النادي الكتالوني لنظيره الملكي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيجو لصالح صحيفة "ماركا"، وتطرق خلالها للحديث عن عدة أمور منها رغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة ومستويات كريستيانو رونالدو المميزة مع يوفنتوس بالإضافة لحقيقة خلافه مع زين الدين زيدان.

وقال فيجو: "لم أكن أعلم إذا كان سيتوجب أن أدفع غرامة بسبب عدم اللعب لريال مدريد، لقد وقعت على العقد بعد فوز بيريز بيوم واحد فقط، ولم أقرأ الاتفاق الذي وقع عليه وكيلي معه".

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وأضاف عن الخلاف بينه وبين زيدان في الملعب: "كل ما قيل في هذا الشأن مجرد شائعات، لا أعلم إذا ما كان زيدان قد قال لي أن أمرر الكرة له، مثل تلك الأمور صعبة عندما يكون لديك أقل من ثانية لاتخاذ القرار".

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وأكمل عن تدريب زيدان لريال مدريد: "فوجئت برؤيته كمدير فني، لكن النجاح الذي حققه كان مستحقًا، ولا أظن أن أحدهم راهن على ذلك".

وتطرق للحديث عن رغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة وقال: "تابعت الأمر وشعرت بالمفاجأة، وبالتأكيد أي فريق في العالم يتمنى وجود ميسي لديه لكن الأمر يتوقف على عدة متغيرات منها الوضع المالي والتكلفة والراتب بالإضافة لرغبة اللاعب، لو لم تكن تريد أن تتواجد في أي مكان في العالم لا يمكن لأي شيء أن يوقفك".

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وأردف عن كريستيانو رونالدو وما يقدمه من مستويات: "لا أشعر بالمفاجأة، لقد كان دائمًا هكذا، ولو ابتعدت عنه الإصابات يمكنه أن يستمر في تسجيل الأهداف لسنوات، لأن تلك هي هبته".

وأنهى تصريحاته: "الأمر مختلف في إيطاليا عما هو عليه في إسبانيا، هناك في الدوري الإسباني لو كان عمرك 30 عامًا ولعبت مباراة واحدة سيئة سيقول عنك الجميع أنك انتهيت".

جدير بالذكر أن فيجو كان قد انتقل من صفوف برشلونة لريال مدريد في صفقة مدوية مقابل 60 مليون يورو جاءت بقيمة الشرط الجزائي.