فيجولي: الأجواء في مصر تساعد على اللعب بشكل جيد

الجزائر تستعد لبداية مشوارها في البطولة يوم الأحد القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أثنى سفيان فيجولي لاعب منتخب الجزائر، بالأجواء في مصر مشيراً إلى أن المناخ سيساعد، في تقديم مستويات في كأس الأمم الأفريقية.

وقال فيجولي في تصريحات عقبت مران منتخب بلاده اليوم: "سنلعب بذهن صافي من أجل تحقيق البطولة، لدينا العديد من اللاعبين الذين حققوا بطولات مع فريقهم الموسم المنصرم".

وواصل: "معنوياتنا مرتفعة للغاية، الأجواء في مصر أفضل من قطر من حيث حالة الطقس، المناخ يساعد على الظهور المميز في البطولة".

وشارك المنتخب الجزائري، في معسكر مغلق في قطر قبل الوصول إلى مصر من أجل الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية.

ويلعب المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة بالبطولة، برفقة كلاً من السنغال وتنزانيا وكينيا، ويستضيف ملعب الدفاع الجوي مباريات المجموعة.

سجل الفائزين بكأس الأمم الإفريقية من المنتخبات العربية المشاركة في هذه النسخة 🏆



هل تتوقع فوز منتخب عربي باللقب 🤔#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/Y5oPp0d9dz — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 20, 2019

الجدير بالذكر أن الخضر يفتتحوا مبارياتهم أمام كينيا يوم 23 يونيو، ثم السنغال يوم 27 من الشهر ذاته، قبل أن يختتم مباريات المجموعة يوم 1 يوليو أمام تنزانيا.