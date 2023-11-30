الأهلي سحق أبها وفيجا كان نجم اللقاء الأول

SHAHID

نجح الأهلي في العودة إلى جدة من المحالة بالنقاط الكاملة بعدما سحق أبها 6-0 في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، لقاء كان نجمه الأول والأبرز صانع الألعاب جابرييل فيجا.

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الإسباني صاحب الـ21 عامًا صدم أوروبا في سوق الانتقالات الصيفي الماضي حين اختار الانضمام للأهلي واللعب في الدوري السعودي رغم ارتباط اسمه بعدد من الأندية الأوروبية العملاقة وعلى رأسها ريال مدريد، وقد أثنى الجميع على خيار الراقي واستراتيجيته باقتناص المواهب الشابة.

فيجا وطوال 14 مباراة من دوري روشن لم يُقدم ذلك الأداء المقنع الذي يجعله يستحق كل تلك الضجة التي صاحبت انتقاله للأهلي، كان جيدًا أحيانًا وسيئًا أحيانًا أخرى، لكنه في المجمل لم يكن خارقًا للعادة .. بل كان عاديًا جدًا.

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اليوم نستطيع القول بعد 45 دقيقة من مباراة المحالة أن فيجا الموهوب الإسباني الذي صدم أوروبا وصل الأهلي بالفعل، وصل اللاعب الذي يُتوقع له مستقبلًا مذهلًا وقد سبق ورجح الجميع عودته إلى أوروبا واستفادة الفريق السعودي منه ماديًا.

فيجا خلال الشوط الأول لعب مباراة مثالية، دون أي خطأ .. دون أي عيب أو تقصير، والأمر لا يتوقف عند إحراز هدفين وصناعة مثليهما، أي ثلثي حصيلة فريقه، فقط، بل يمتد إلى تحركاته دون كرة في الملعب وحُسن انتشاره وتحركاته بين الخطوط وفي أنصاف المساحات.

تلك التحركات دون كرة كفلت له الحصول على الكرة في مناطق ممتازة، وقد استخدم مهاراته الفردية بشكل إيجابي جدًا ليُتوج كل ذلك بترك بصمته على 4 أهداف، وقد سجل هدفيه بطريقة جميلة جدًا خاصة الثاني منهما.

هجوم الأهلي بشكل عام كان مثاليًا اليوم، خاصة في الشوط الأول، إذ تحركاته كانت منسجمة تمامًا وانتشاره رائع واستخدام القدرات الفردية بإيجابية كان ملفتًا جدًا، ربما كان "كسل" رياض محرز السلبية الوحيدة في الشوط لكنه عوض ذلك بأداء جيد جدًا في الـ45 دقيقة الثانية.

الأهلي بهذا الأداء يحق له أن يشعر بالندم والحسرة على النقاط التي أهدرها لمجرد عدم استغلاله الجيد للفرص المتاحة، مثلما حدث أمام ضمك والشباب .. كانت ستضع الفريق في مكان آخر تمامًا من حيث المنافسة على اللقب مع الهلال والنصر، لكن من يعلم .. فالفرصة مازالت متاحة!

SHAHID