مودريتش سيرحل بنهاية الموسم الجاري

ريال مدريد ينشط خلف الكواليس استعدادًا لما بعد لوكا مودريتش. وفي لعبة الكراسي الموسيقية هذه، يبرز اسم واحد بشكل متكرر: فيتينيا.

وفقًا لصحيفة ماركا، يرى النادي الملكي في لاعب خط وسط باريس سان جيرمان البرتغالي الملف المثالي لخلافة المايسترو الكرواتي.

باريس سان جيرمان يغلق الباب

المشكلة: باريس لا ينوي التخلي عن لاعبه. فيتينا مدد عقده حتى عام 2029 ويبدو أنه يشعر براحة تامة في العاصمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

داخليًا، لا أحد يريد سماع أي حديث عن رحيله. وهذا أمر مفهوم، فاللاعب البرتغالي يقدم موسمًا قويًا مع 7 أهداف و2 تمريرة حاسمة في 50 مباراة.

في غرفة ملابس باريس، الهدف واضح: الفوز بالثنائية، وينتظر فيتينيا وزملاؤه نهائيان، الأول أمام ريمس في كأس فرنسا والثاني أمام إنتر ميلانو في دوري أبطال أوروبا. يمكن لريال مدريد الانتظار.