فيتور روكي ينضم مباشرة لبرشلونة؟ رد صارم من ناديه البرازيلي!

أتلتيكو باراناينسي حسم بالفعل مصير فيتور روكي وإمكانية انضمامه إلى برشلونة..

اتخذ نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي قرارًا حاسمًا حول رغبة نادي برشلونة الإسباني في الحصول على مهاجمه فيتور روكي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

برشلونة حسم بالفعل المفاوضات مع أتلتيكو باراناينسي بشأن فيتور روكي، في صفقة ستكلف النادي الكتالوني 45 مليون يورو، لكن على أن ينضم المهاجم البرازيلي الشاب إلى "البلوجرانا" في يناير 2024.

وخرج ألكساندر ماتوس، المدير التنفيذي في أتلتيكو باراناينسي للرد على رغبة برشلونة، بعد توديع ناديه لمنافسات كوبا ليبرتادوريس من دور الستة عشر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي تصريحات أدلى بها للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو قال ماتوس حول فيتور روكي: "سوف يرحل في يناير، كان ذلك الاتفاق الذي أبرمناه مع برشلونة وسوف يتم احترامه".

وأضاف: "نحن نحتاجه في آخر 20 مباراة في الموسم، ومن أجل التأهل إلى كوبا ليبرتادوريس 2024".

ويحاول برشلونة تسريع عملية وصول فيتور روكي إلى صفوفه خاصة بعد التأكد من رحيل الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان، وعدم وضوح الرؤية بشأن إمكانية إجراء تعاقدات هجومية جديدة في ظل الضائقة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.