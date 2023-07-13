ثلاثة أضعاف عرض برشلونة .. محاولات إنجليزية لخطف فيتور روكي باءت بالفشل!

برشلونة ضم الموهبة البرازيلية بعد صراع كبير

كشف وكيل فيتور روكي كواليس انضمام الموهبة البرازيلية إلى صفوف برشلونة رغم وجود عروض إنجليزية تتفوق مادياً.

برشلونة نجح في ضم اللاعب الشاب من أتلتيكو باراناينسي مقابل 30 مليون يورو تقريباً، و30 مليوناً إضافية في شكل حوافز ومكافآت متغيرة بحسب التقارير.

وقال وكيل اللاعب أندري كوري مع "Charla Podcast": "تلقيناً عروضاً أعلى بكثير من عرض برشلونة، كانت تتخطى 100 مليون يورو في المجموع".

وأضاف: "يمكنني تأكيد معلومة أن فريقين من إنجلترا تقدما بعرضين لضم فيتور روكي وخطف اللاعب من برشلونة ولكنه أراد فقط الانتقال للفريق الكتالوني".

ولن ينضم المهاجم الشاب مباشرة لصفوف برشلونة هذا الصيف، ولكن سيتأخر انضمامه إلى الموسم المقبل بحسب الاتفاق بين الناديين.