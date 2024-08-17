هل يرحل للدوري السعودي؟.. ضربة برتغالية تهدد خطة برشلونة بشأن فيتور روكي!

ماذا ينتظر البرازيلي؟

يتواصل الجدل بشأن مصير البرازيلي الشاب فيتور روكي، لاعب برشلونة، الذي يقترب من الرحيل عن النادي الكتالوني، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة اجتمع مع مسؤولي سبورتنج لشبونة، لحسم رحيل روكي خلال الأيام المقبلة.

وأضافت: "ديكو يسرع الاتصالات مع العديد من الأندية، وكان في لشبونة أمس الجمعة (للاجتماع بسبورتنج)، ويمكن إجراء عملية مماثلة لعملية فرانسيسكو ترينكاو، دفع سبورتنج 3 ملايين للحصول على خدماته على سبيل الإعارة، و7 ملايين للشراء".

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لكن صحيفة "آبولا" البرتغالية قالت إن "ما هو مؤكد أن روكي لا يزال الخطة البديلة لهجوم سبورتنج، إذ تظل الأولوية لفوتيوس يوانيديس، الذي يرغب في الرحيل عن باناثينايكوس".

وأضافت: "يوانيديس يصر على مغادرة باناثينايكوس، والأيام القليلة المقبلة سوف تحسم مستقبله، إذ سيرسل لشبونة ممثلا إلى اليونان، لإنهاء المفاوضات".

وشارك روكي مع برشلونة في جولة الولايات المتحدة الأمريكية 45 دقيقة فقط ضد مانشستر سيتي، و13 دقيقة ضد ريال مدريد وميلان.

يُذكر أن نادي الهلال السعودي يعد أحد المهتمين بضم فيتور روكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كلاعب من مواليد 2003.