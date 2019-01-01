فيتوريا يعاتب لاعبي النصر في مران الفريق

المدير الفني البرتغالي طالب من لاعبي الفريق بذل المزيد من الجهد في الفترة القادمة

فيسبوك تويتر بلال محمد

عات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر لاعبي فريقه في المران الخاص بالعالمي، بسبب المستوي الذي ظهر به الفريق في نصف نهائي كأس الملك.

وودع النصر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مطلع الأسبوع الحالي، بالهزيمة من الاتحاد في نصف النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وطلب المدير الفني صاحب الـ 49 عاماً، من لاعبي الفريق بذل المزيد من الجهد في الفترة القادمة والتركيز على بطولتي الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا.

وفي مران الفريق، قسم البرتغالي الفريق إلى مجموعتين، الأولى شاركت في مباراة الكأس وأدت بعض التدريبات الاسترجاعية، قبل أن يتوجهوا إلى صالة الألعاب الرياضية والمسبح.

والمجموعة الثانية أدت تدريبات بدنية، وثم قاموا ببعض التدريبات التكتيكة واستخدام الكرة من لمسة واحدة، ثم انتهى المران بمناورة في وسط الملعب.

ويستعد النصر لمواجهة ذوب آهن الإيراني، والوصل الإماراتي في الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

👕عبد الله الخيبري لاعب #النصر سيكون جاهزًا قبل مواجهة الوصل الإماراتي الأسبوع المقبل ضمن مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا. pic.twitter.com/ZwD619DzMk — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 30, 2019

وفي الدوري المحلي، يتبقى للعالمي متصدر الترتيب، مباراتين حتى النهاية، مع الحزم والباطن، حتى نهاية الصراع مع الهلال صاحب المركز الثاني.

يُذكر أن الفارق بين النصر والهلال نقطة وحيدة في الدوري السعودي للمحترفين.