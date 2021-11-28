فياريال لا يعترف بتشافي كمدرب لبرشلونة!

شهدت مباراة فياريال وبرشلونة يوم السبت في الدوري الإسباني لقطة غريبة للغاية قبل صافرة بدايتها، بعدما لم تصنف إدارة ملعب لا سيراميكا تشافي هيرنانديز كمدرب للنادي الكتالوني.

وبدأت الواقعة بعدما عرضت الشاشة الضخمة الموجودة في الملعب تشكيلة فياريال، وتبعها تشكيلة برشلونة، لكن المفاجأة كانت في من هو مدرب البرسا.

وضع ملعب فياريال صورة واسم رونالد كومان بجانب تشكيلة برشلونة باعتباره المدرب، على الرغم من إقالة الهولندي منذ شهر تقريبًا من منصبه في كامب نو.

هذا ما أثار ضحكات سخرية كثيرة في المدرجات قبل انطلاقها، باعتبار أن هذا خطأ لا يمكن أن يحدث في ملعب من أهم ملاعب أوروبا لفريق يحظى بشعبية برشلونة.

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بنهاية المطاف، قد يكون القدر انتصر بالفعل لتشافي، حيث خرج المدرب الكتالوني الجديد من معقل فياريال منتصرًا بثلاثة أهداف لهدف واحد.

وكان تشافي قد نُصِّب خليفة دائمة لرونالد كومان منذ ثلاثة أسابيع، بعدما تولي سيرجي بارجوان مهمة تدريب البرسا مؤقتًا.

فاز تشافي بالمباراتين اللتين قادا برشلونة بهما في الدوري الإسباني، أمام إسبانيول وفياريال، بينما تعادل سلبيًا مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن المباراة شهدت في نهايتها شدًا وجذبًا بين تشافي ومدرب فياريال، أوناي إيمري، وصل لعدم مصافحة الأخير لأسطورة البرسا بعد صافرة النهاية.