فياريال ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 2×0 فياريال

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تشكيل فياريال:

التشكيل | 4-4-2

جيرونيمو رولي

بيرفس إستوبينان - باو توريس - راؤول ألبيول - خوان فويث

فرانسيس كوكلين - إيتان كابوي - داني باريخو - جيوفاني لو سيلسو

بولاي ديا - جيرارد مورينو

¡Nuestro 1️⃣1️⃣ inicial para el partidazo histórico ante el Liverpool!#UCL pic.twitter.com/mfvZtviHtr — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 3, 2022

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت آرنولد

تياجو ألكانتارا - فابينيو - نابي كيتا

ديوجو جوتا - ساديو ماني - محمد صلاح

⭐ TEAM NEWS ⭐



The Reds to face @VillarrealCF tonight in the #UCL semi-final second leg! #VILLIV — Liverpool FC (@LFC) May 3, 2022

نجح ليفربول في الفوز على ملعبه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، وعلى الرغم أن الريدز لهم الأفضلية في التأهل، ولكن المهمة لن تكون سهلة إطلاقًا أمام فريق لم يخسر على ملعبه أوروبيًا في أي أدوار إقصائية، هل تستمر مفاجأت فياريال في البطولة ويصل للنهائي؟

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة فياريال ضد ليفربول في إياب مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، على ملعب لا سيراميكا.