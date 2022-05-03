فياريال ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة
ليفربول 2×0 فياريال
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اختيارات المحررين
تشكيل فياريال:
التشكيل | 4-4-2
جيرونيمو رولي
بيرفس إستوبينان - باو توريس - راؤول ألبيول - خوان فويث
فرانسيس كوكلين - إيتان كابوي - داني باريخو - جيوفاني لو سيلسو
بولاي ديا - جيرارد مورينو
تشكيل ليفربول:
التشكيل | 4-3-3
أليسون بيكر
أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت آرنولد
تياجو ألكانتارا - فابينيو - نابي كيتا
ديوجو جوتا - ساديو ماني - محمد صلاح
نجح ليفربول في الفوز على ملعبه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، وعلى الرغم أن الريدز لهم الأفضلية في التأهل، ولكن المهمة لن تكون سهلة إطلاقًا أمام فريق لم يخسر على ملعبه أوروبيًا في أي أدوار إقصائية، هل تستمر مفاجأت فياريال في البطولة ويصل للنهائي؟
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة فياريال ضد ليفربول في إياب مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، على ملعب لا سيراميكا.