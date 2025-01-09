السبب ليس فنيًا .. الكشف عن سر الإطاحة بإيناكي بينيا وظهور شتشيسني كأساسي مع برشلونة ضد بيلباو

فرمان من هانز فليك

فاجأ هانز فليك المدير الفني لبرشلونة جماهير النادي الكتالوني في مواجهة أتلتيك بيلباو، أمس، الأربعاء، وذلك بإشراك البولندي فويتشيك شتشيسني بدلًا من الحارس الأساسي إيناكي بينيا.

وكان بينيا قد أصبح الحارس الأول في برشلونة بعد إصابة الألماني مارك أندريه تير شتيجن ببداية الموسم، كما تم التعاقد مع شتشيسني لمنافسته على مركزه، ولكن البولندي لم يتمكن من الإطاحة به بعد وصوله.

الظهور الأول لشتشيسني مع برشلونة كان خلال الفوز على بارباسترو برباعية نظيفة في 4 يناير الجاري، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، وكان من المقرر عودة بينيا من جديد إلى عرينه أمام بيلباو في نصف نهائي السوبر.

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إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية قالت إن السبب الرئيسي وراء الدفع بالبولندي المخضرم بدلًا من بينيا لم يكن فنيًا، بل جاء كإجراء تأديبي وفقًا للقواعد التي فرضها هانز فليك منذ وصوله إلى النادي في الصيف الماضي.

وأوضحت أن جلوس بينيا على دكة البدلاء، كان بسبب وصوله متأخرًا ببضع دقائق عن الجلسة التنشيطية في فندق إقامة الفريق بالمملكة العربية السعودية، مما دفع المدرب الألماني لمعاقبته رغم اعتذار اللاعب.

يذكر أن برشلونة نجح في الفوز على بيلباو بثنائية نظيفة سجلها جافي ولامين يامال، ليتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني المُقام يوم الأحد القادم، في انتظار الفائز من مباراة ريال مدريد أمام ريال مايوركا في الجانب الآخر من نصف النهائي.