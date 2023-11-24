فوفانا يبرر غضبه بعد قرار لويس كاسترو .. ويوجه رسالة إلى النصر!

تصريحات سيكو فوفانا بعد فوز النصر على الأخدود

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برر النجم الإيفواري سيكو فوفانا، متوسط ميدان نادي النصر السعودي، غضبه الكبير؛ بعد قرار البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول، بـ"استبداله" في الشوط الثاني أمام الأخدود.

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النصر فاز (3-0) على الأخدود، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

فوفانا قال في تصريحات لشبكة قنوات "SSC"، إنه قدّم مستوى جيد للغاية، في الشوط الأول من المباراة؛ لذلك كان يعتقد بأنه يستحق البقاء في الملعب، وعدم الخروج.

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وأضاف النجم الإيفواري: "أريد خدمة نادي النصر.. لذلك؛ ردة فعلي بعد قرار استبدالي في الشوط الثاني، طبيعية للغاية، ولا أقصد بها أي شخص".

وأكد سيكو فوفانا، على أنه منذ اليوم الأول من الانضمام إلى نادي النصر؛ وهو يضع نفسه تحت خدمة هذا الفريق؛ سواء لعب أساسيًا أو جلس على دكة البدلاء.

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