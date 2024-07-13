فوضى كبرى.. عائلات لاعبي إنجلترا في أزمة قبل نهائي اليورو!

قبل ساعات على الموقعة الحاسمة..

تواجه عائلات لاعبي منتخب إنجلترا فوضى كبيرة في السفر إلى ألمانيا لحضور نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2024 في مواجهة منتخب إسبانيا غدًا الأحد في برلين.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن هناك نقصًا واضحًا في الرحلات الجوية إلى برلين قبل النهائي المرتقب، ما دفع بعض العائلات إلى الاستفسار عن أسعار الطائرات الخاصة.

وأضافت: "إحدى الشركات وضعت سعر 18 ألف جنيه إسترليني لعائلة واحدة، في حين تم إخبار العديد من العائلات الأخرى بعدم وجود أماكن هبوط متاحة".

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وأوضحت الصحيفة أن والد أحد اللاعبين قرر قيادة السيارة إلى ألمانيا لحضور المباراة، لأنهم لا يستطيعون شراء رحلة تجارية مباشرة إلى العاصمة برلين.

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى النهائي، بعدما تجاوز عقبة هولندا (2-1) في نصف النهائي، فيما صعد المنتخب الإسباني على حساب فرنسا بالنتيجة ذاتها.