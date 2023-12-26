"فوضى في المنزل" .. زوجة لاعب برشلونة تثير الجدل قبل انتقاله للنادي الكتالوني

الطريق إلى إسبانيا مليء بالمصاعب

يحزم النجم البرازيلي فيتور روكي، نجم برشلونة، حقائبه من أجل مغادرة بلاده والانتقال إلى إسبانيا من أجل خطوة جديدة في مسيرته المهنية.

وكان برشلونة، قد تعاقد مع فيتور روكي صاحب الـ18 عامًا، قادمًا من أتلتيكو باراناينسي، وكان من المنتظر وصوله الصيف المقبل، إلا أن الإصابات التي يعاني منها الفريق وخصوصا جافي، جعلت الفريق الكتالوني يسعى لتعجيل انضمام اللاعب ليقدمه في يناير.

وكشفت دايانا، زوجة روكي، أن "كل شيء جاهز تقريبًا للرحيل"، وذلك وفقًا لصورة نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تحت عنوان "الفوضى"، حيث يمكنك رؤية عدة حقائب ممتلئة وكلبين وغرفة فارغة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن المنتظر أن يصل روكي صاحب الـ 18 عامًا، إلى إسبانيا مع عائلته وسيبدأ بشكل مباشر خوض التدريبات تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، ليصبح جاهزًا لخوض أولى مبارياته مع برشلونة، عقب نهاية العطلة الشتوية.

ولن يعود لاعبو برشلونة للتدريبات قبل يوم 28 ديسمبر الجاري، حيث منحهم تشافي إجازة لمدة 5 أيام بعد مباراة كلوب أمريكا، حتى يتمكن اللاعبون من قضاء فترة إجازة عيد الميلاد مع عائلاتهم وبعدها يعودون إلى مركز التدريب.

وحسم برشلونة صفقة روكي لصالحه بعدما دفعوا مبلغًا أوليًا قدره 30 مليون يورو مع استكمال الاتفاق غير الرسمي عند وصول اللاعب إلى النادي في يناير المقبل، وطلب برشلونة من روكي استكمال مشواره في الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس.