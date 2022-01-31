فوضى عارمة .. مشادات وصفعة إلى لقجع بعد مباراة مصر والمغرب

حملت نهاية مباراة الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، والتي أقيمت مساء الأحد بين مصر والمغرب أحداثًا مؤسفة، بعد اشتباكات بين لاعبي الفريقين في غرف الملابس.

وتمكن منتخب مصر في تحقيق الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-1 بعد امتداد اللقاء لأشواط إضافية، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليحجز "الفراعنة" مقعده في نصف النهائي.

المباراة شهدت توترًا كبيرًا بين لاعبي المنتخبين بطبيعة الحال، بالنظر إلى طبيعة المنافسة بين منتخبات شمال إفريقيا، لكن الأحداث خرجت من الملعب، ووصلت إلى غرف الملابس، رغم المظاهر الودية بين اللاعبين بعد نهاية اللقاء.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن أشرف حكيمي كان أحد الأبطال في الأزمة، بعد أن تأثر بشكل واضح بالإقصاء من البطولة.

وتدخل لاعبو المغرب في محاولة لإمساك حكيمي وتحييده قبل التقدم إلى غرفة ملابس منتخب مصر، ويرد على الاستفزاز الذي حدث من الجانب المصري.

الصحيفة الفرنسية أكدت أن الأمور اشتعلت فجأة بعد صفعة من محمود جاد الحارس الرابع لمنتخب مصر إلى فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

جاد لم يكن يعرف هوية لقجع، لكنه أراد الدفاع عن المدرب المساعد لمنتخب مصر، حسبما أفادت "ليكيب".

وتسبب ذلك في فوضى عارمة، شهدت شجارًا من لاعبي الفريقين قبل أن يتدخل أمن الملعب لمحاولة فض الاشتباك.

وبعيدًا عن الأحداث، تأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي ليواجه نظيره الكاميروني يوم الخميس المقبل، في مباراة نارية.

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