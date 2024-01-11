"فوضى واحتيالات" .. حقيقة كسر عقد فيصل الغامدي مع الاتحاد والانتقال إلى الهلال

رد حاسم على انتقال فيصل الغامدي إلى نادي الهلال

SHAHID

يُعد فيصل الغامدي أحد أبرز مواهب الكرة السعودية في الوقت الحالي؛ حيث برز بشدة عندما كان لاعبًا في صفوف الاتفاق، قبل الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

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الغامدي البالغ من العمر 22 سنة، وقع على عقود رسمية مع نادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي الماضي "2023"؛ ولمدة 5 سنوات كاملة، حتى يونيو من عام 2028.

وخلال الساعات الماضية، انتشرت أنباء عن رغبة قوية من نادي الهلال السعودي، في خطف متوسط الميدان الشاب؛ من خلال إغرائه ماليًا وكسر عقده.

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وفي هذا السياق.. نفى الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، مساء اليوم الخميس، رحيل فيصل الغامدي عن قلعة العميد، معلنًا استمراره مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية عقده.

جستنيه كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "لم يعد الحال كما كان سابقًا.. احتيالات وطمع من السماسرة، لكسر عقود اللاعبين مع أنديتهم، سواء في الفترة الحرة أو المحمية؛ فهُناك (مشروع دولة) تابع لصندوق الاستثمارات السعودي، يحكم تعاقدات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي".

ولذلك.. أكد الإعلامي الرياضي، على أنه لا توجد أي فرصة؛ من أجل كسر عقد الغامدي مع الاتحاد، ونقله إلى الهلال أو أي فريٍ آخر - كما يزعم البعض -، مطالبًا الجماهير بعدم الالتفات إلى الشائعات، لأن زمن الفوضى قد انتهى.

SHAHID