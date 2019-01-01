فوز ماراثوني لمولودية الجزائر على اتحاد العاصمة

مولودية الجزائر تخطف فوزًا قاتلًا من اتحاد العاصمة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق فريق المولودية د الفوز على نظيره اتحاد العاصمة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة 24 من الدوري الجزائري.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين في صراع الحصول على ثلاثة نقاط غالية في مشوار البطولة المحلية.

افتتح المولودية التسجيل في الدقيقة 41 عن طريق مهدي بن علجية، قبل أن يتعادل اتحاد العاصمة في الدقيقة 51 عن طريق عبدالكريم زواري.

وعاد المولودية ليتقدم مرة أخرى في الدقيقة 56 عن طريق سفيان بن دبكة، وتعادل لاتحاد العاصمة بن يحيى محمد في الدقيقة 85.

وخطف المولودية الفوز في الدقيقة 89 عن طريق ضربة جزاء احستبها الحكم مهدي عبيد، نفذها بنجاح نبيل لعمارة.

وبذلك ارتفع رصيد المولودية إلى 35 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد اتحاد العاصمة في الصدارة بـ45 نقطة.