فورسبرج يسجل ثالث أسرع هدف لبديل في تاريخ دوري الأبطال

فورسبرج يسجل اسمه بين أصحاب الأرقام القياسية في مواجهة لايبزيج وتوتنهام

سجل فورسبرج نجم نادي أر بي لايبزيج ثالث أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وذلك فيما يتعلق بالهدف الذي يسجله لاعب يشارك من على دكة البدلاء.

وخرج توتنهام من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا بعدما كرر لايبزيج الفوز عليه ولكن على الأراضي الألمانية بملعب ريد بول آرينا وبنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراة الإياب بينهما.

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وتألق اللاعب مارسيل سابيتزر وسجل هدفي لايبزيج الأول ولاثاني، أحدهما عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء، والآخر عبر رأسية مميزة جاءت نتيجة كرة عرضية من الوافد الجديد أنخلينو.

بينما كانت اللقطة الأهم بالنسبة للسويدي فورسبرج هي تسجيل الهدف الثالث لفريقه، هدف سجله بعد 27 ثانية فقط من نزوله كبديل في شوط المباراة الثاني.

وبذلك يكون الدولي السويدي فورسبرج قد سجل اسمه كصاحب ثالث أسرع هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، في رقم تاريخي وضع به بصمنته على ليلة الأبطال المميزة له ولفريقه.

ويأتي فورسبرج بعد كل من كونبلاينكا مع إشبيلية في شباك بوروسيا مونشنجلادباخ، والذي سجل بعد 17 ثانية فقط، موسم 2015 وفاليير جيرمان لاعب موناكو في مرمى دورتموند بعد مرور 23 ثانية موسم 2017.

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يذكر أن مباراة الذهاب على ملعب توتنهام في لندن شهدت هزيمة لم تكن متوقعة أو في الحسبان لكتيبة جوزيه مورينيو، حيث انتصر النادي الألماني بهدف نظيف من توقيع تيمو فيرنر.