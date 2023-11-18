فوتبول مانجر 2024: تاريخ الإصدار، السعر، المميزات الجديدة والمواهب الشابة وأكثر

موقع جول يقدم لك كل ما تريد معرفته عن لعبة فوتبول مانجر 2024...

ستكون لعبة فوتبول مانجر 2024، هي النسخة العشرين في سلسلة الألعاب ذات الشعبية الكبيرة، وسيتم عرضها قريبًا على شاشات الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم المحب لكرة القدم.

وسنكون على موعد مع نسخة مميزة من اللعبة، فهي تأتي بشعار "رسالة حب إلى كرة القدم" بحسب ما ذكر المدير التنفيذي للشركة المنتجة للعبة، والذي كشف عن جهود كبيرة من المطورين في صناعة اللعبة.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على المميزات الجديدة في لعبة فوتبول مانجر 2024، وموعد إصدارها وسعرها والمزيد.

ما تاريخ إصدار لعبة فوتبول مانجر 2024؟

كان السادس من نوفمبر 2023، هو تاريخ إصدار لعبة فوتبول مانجر 2024، وأصبحت الآن متاحة للجميع في جميع أنحاء العالم.

وكانت الشركة في شهر سبتمبر الماضي، أعلنت أن اللعبة كعادتها ستظهر للنور في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، قبل فترة الأعياد.

الإعلان الرسمي للعبة فوتبول مانجر 2024

ما هو سعر لعبة فوتبول مانجر 2024؟

يبلغ سعر لعبة فوتبول مانجر 2024، 59.99 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع طفيف عن النسخة الماضية.

ويمكن التمتع بخصم يصل إلى 10%، عند الشراء في حالة الحجز المسبق من أحد المتاجر الرسمية.

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ما هي الأجهزة التي يمكن لعب فوتبول مانجر 2024 عليها؟

ستكون لعبة فوتبول مانجر 2024 متاحة للعب على أجهزة الحاسب الشخصي، وأجهزة "ماك"، ومنصة "إكس بوكس" والهواتف المحمولة، بالإضافة إلى جهاز بلاي ستيشن 5.

ما هي المميزات الجديدة في لعبة فوتبول مانجر 2024؟

حدثت الكثير من التغييرات في لعبة فوتبول مانجر 2024، من بينها أن الانتقالات أصبحت أكثر ذكاءً، إلى جانب تغييرات في بناء الفريق وتمويله.

وستشهد اللعبة أيضًا المزيد من التحسينات المرئية في محركات اللعبة، كما ستتضمن اللعبة قواعد اللعب المالي النظيف.

وستضم إضافة مدربين للكرات الثابتة، لتطوير قدرات اللاعبين في تنفيذ الكرات الثابتة، مع بعض الإضافات التي تمنح اللعب بعض المرونة التكتكية.

من هم المواهب الشابة في لعبة فوتبول مانجر 2024؟

من المؤكد أن لاعبين مثل أليخاندرو جارناتشو، وأردا جولر، وإيفان فيرجسون، وبول وانر، وفيتور روكي وغيرهم سيكونون من أفضل اللاعبين الشباب الذين يمكن شرائهم وضمهم لفريقك.