"فوتبول كو" تستحوذ على "كووورة" مقابل 25 مليون دولار

نجحت شركة "فوتبول كو" التابعة لمجموعة "تي بي جي" في الاستحواذ على موقع "كووورة" الخاص بمحتوى كرة القدم والذي يصدر باللغتين العربية والإنجليزية.

جاء هذا في صفقة تجاوزت الـ 25 مليون دولار أمريكي، قبل أشهر قليلة فقط من بداية كأس العالم قطر 2022 والذي يقام في الشتاء القادم.

خوان ديلجادو المدير التنفيذي لـ "فوتبول كو" أكد في تصريحات صحفية أن الصفقة ستساعد في تعزيز بصمة الشركة في كرة القدم والمنطقة.

وقال ديلجادو: "كووورة سيعزز من بصمتنا العالمية وفي الشرق الأوسط على كرة القدم، في وقت ستسلط فيه المزيد من الأعين على الرياضة والمنطقة".

وأضاف: "نريد أن نكون المشغل رقم واحد لأخبار كرة القدم حول العالم، ولا نريد فقط أن نخدم الجماهير في المحتوى المقروء أو السمعي والبصري، بل في المنتجات أو التجارب التي يشترونها".

عن كووورة

موقع كووورة العربي يملك تاريخًا طويلًا في المحتوى المقروء والبصري في كرة القدم بمنطقة الشرق الأوسط.

الموقع يصل لحوالي 25 مليون مستخدم فريد في الشهر الواحد، ويُنشر باللغتين العربية والإنجليزية، ويملك منصات تواصل اجتماعي قوية للغاية.

تتمثل قوة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ "كووورة" في منصات الجيل الجديد مثل "تيك توك"، و"سناب شات"، الذي يجلب 17 مليون مشاهدة في الشهر لمقاطع الفيديو.

عن فوتبول كو

مجموعة "تي بي جي" الأمريكية اشترت "فوتبول كو" في 2020 من "دازون" مقابل حوالي 100 مليون دولار أمريكي.

كووورة ليس الموقع الأول الذي تشتريه "فوتبول كو" في الفترة الماضية، ففي أغسطس 2021 نجحت الشركة في ضم موقع "كالتشيو ميركاتو" لمجموعتها.

بالإضافة إلى "كالتشيو ميركاتو"، هناك أيضًا "فوتبول زون" الهولندي و"سبوكس" الألماني، ومجلة "مونديال"وموقع جول بكل النسخ المتعددة له حول العالم.