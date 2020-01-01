فوائد كورونا.. شهادة جامعية لنجم مانشستر سيتي

كيف استغل نجم مانشستر سيتي فيروس كورونا للحصول على شهادته الجامعية؟

قال متوسط ميدان مانشستر سيتي رودري إنه نجح في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خلال توقف النشاط الكروي في أوروبا بسبب فيروس كورونا.

ووصلنا في الوقت الحالي إلى شهرين بدون كرة قدم في أوروبا بعدما توقف النشاط في الحادي عشر من مارس الماضي بسبب تفشي الوباء.

وحول ذلك، يقول رودري إن الوضع صعب في إسبانيا وإنجلترا ولدى الجميع، ولكن في نفس الوقت يجب على الجميع التكاتف من أجل عبور الأزمة.

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وبشكل شخصي، تحدث رودري عما نجح في القيام به خلال فترة التوقف، حيث عاد إلى الدراسة من أجل الحصول على شهادته الجامعية في إدارة الأعمال.

وكان رودري الذي عاش في سكن الطلاب عندما كان لاعبًا في صفوف فياريال قد انتظر فرصة الحصول على شهادته وإكمال دراسته.

ولم يجد أفضل من فترة التوقف تلك ليقوم بذلك، ولكن دون أن يخل بتدريباته اليومية التي ألزمه بها النادي حسب تصريحاته، حيث وازن بين الجانبين.

وأضاف: "لقد استغليت الوقت للقيام باستكمال دراستي الجامعية، حيث أن هناك امتحانات في غضون أيام قليلة. علاوة على ذلك، من الواضح أنني كنت أتدرب وأحافظ على لياقتي"

وتابع: "أنا متأكد من أنها ستكون مفيدة في المستقبل بطريقة أو بأخرى. أنت لا تعرف أبدًا ماذا سيحدث، عندما أنهي مسيرتي كلاعب، أود البقاء على اتصال مع عالم الرياضة"

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يذكر أن رودري قد انتقل إلى مانشستر سيتي خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من أتلتيكو مدريد كأغلى صفقة في تاريخ النادي.