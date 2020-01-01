فوائد كورونا .. المسلمون الأكثر استفادة من توقف النشاط

فيفا يسلط الضوء على فائدة من فيروس كورونا على اللاعبين المسلمين.

يرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن فيروس كورونا "كوفيد 19"، له فائدة كبيرة على اللاعبين المسلمين حول العالم، في ظل فترة التوقف التي يشهدها النشاط الرياضي بسببه.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تقريرًا، يتحدث فيه عن الفائدة التي عادت على اللاعبين المسلمين، بعد توقف نشاط كرة القدم، خلال شهر رمضان المعظم.

وأشار "فيفا" خلال تقريره إلى أن هناك سؤالًا يُطرح بشكل متكرر حول قدرة الرياضيين بشكل عام، ولاعبي كرة القدم بشكل خاص، على الصوم لمدة شهر كامل، دون أن يؤثر ذلك على أدائهم أو لياقتهم البدنية.

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ولكن وباء فيروس كورونا، منح جميع اللاعبين المسلمين حول العالم فرصة ذهبية وفريدة، وهي أنهم حصلوا على راحة، فلا يتعين عليهم الصيام ولعب كرة القدم دون شرب الماء خلال النهار، وأصبح لديهم فرصة فريدة لأداء واجباتهم الدينية، وقضاء فترات طويلة مع عائلاتهم وأحبائهم.

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من جانبه، قال الجزائري إسلام سليماني، مهاجم موناكو الفرنسي وليستر سيتي الإنجليزي: "بعض اللاعبين لم يتمكنوا من الصيام خلال المباريات التي تقام في رمضان، ولكن هذه السنة سيستطيعون الصيام ولن يكون هناك أي معضلة أمامهم".

كما صرح اللبناني يوسف محمد، لاعب كولن الألماني: "اللاعبون المسلمون لديهم فرصة كبيرة هذا العام لتجربة روحانيات رمضان المقدسة، دون أي ضغوط من لعب مباريات أو التدريبات".