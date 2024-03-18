فهد الهريفي يفجرها .. تلميح قوي يهز استقرار النصر!

الوسط النصراوي على صفيح ساخن بسبب مسلي آل معمر! .. فما هي مفاجأة فهد الهريفي؟

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يبدو أن فاتورة ما يعانيه النصر السعودي حاليًا ستدفعه إدار ة النادي حتى قبل نهاية الموسم الجاري!

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العالمي ودع مؤخرًا دوري أبطال آسيا بالهزيمة أمام العين الإماراتي في ربع النهائي، بجانب اتساع الفارق النقطي بينه وبين الهلال؛ متصدر جدول ترتيب دوري روشن، لـ12 نقطة، مع بقاء عشر جولات فقط على نهاية الموسم.

وبالتزامن مع هذا التراجع، تتردد أنباء قوية في الوسط الرياضي حاليًا حول تقدم مسلي آل معمر؛ رئيس المؤسسة غير الربحية للنصر، باستقالته من منصبه.

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هذه المزاعم لم يخرج تأكيد أو نفي عنها بشكل رسمي حتى الآن إلا أن تلميح فهد الهريفي؛ نجم العالمي الأسبق، زاد الجدل إثارةً..

الهريفي نشر صورة محمد الخريجي؛ أحد أكبر الداعمين للنصر ورئيس مجلس إدارة شركة "الوسائل"، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مرفقًا إياها بتعليق: "يستاهل".

لم يوضح نجم العالمي الأسبق ما يقصده تحديدًا بتعليقه، لكن الكثيرون ربطوا بينه وبين أنباء رحيل مسلي، مؤكدين أنه رئيس النصر القادم، ومنهم من توقع أنه يرشح الخريجي فقط ليكون خليفة آل معمر.

في النسخة العربية من "GOAL" لم يتسن لنا بعد التأكد من صحة كافة الأنباء المثارة حول هذا الأمر حتى الآن، في انتظار التوضيحات الرسمية.

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