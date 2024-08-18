يلومونه في الأخير! .. "نبوءة غريبة" من فهد الهريفي تحدث في ديربي الهلال والنصر بالسوبر

العالمي خسر المباراة وانتصر الهلال، لكن ماذا عن نبوءة فهد الهريفي؟

رغم كم اللوم الذي يتعرض له فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي الأسبق، بشأن تحليلاته الفنية، خاصةً وأنها ناقدة للعالمي بدرجة كبيرة إلا أنه ربما الوحيد الذي قرأ المشهد جيدًا قبل نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

العالمي افتتح موسمه الجديد 2024-2025 أمس السبت، بالهزيمة أمام الهلال برباعية مقابل هدف وحيد، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعدما كان متقدمًا في الشوط الأول بهدف.

لكن قبل ديربي السوبر، ظهر الهريفي عبر إذاعة "العربية إف إم"، متحدثًا عن توقعاته للمباراة، ورغم أن مثل هذه المباريات دائمًا ما يقولون عنها "خارج التوقعات" إلا أن نجم النصر الأسبق تنبأ بأن نتيجتها ستكون كبيرة على الخاسر، وهو ما حدث بالفعل باستقبال العالمي أربعة أهداف دفعة واحدة في الشوط الثاني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهريفي قال: "المباراة سيكون بها ندية كبيرة، ولن تصل لضربات الجزاء - والعلم عند الله - من سيفوز، سيفعل بنتيجة كبيرة، غدًا نتيجة مفصلية".

وعقب نهاية المباراة، أعاد النجم المعتزل نشر توقعاته من جديد، عبر حسابه على منصة "إكس" معلقًا: "الفوارق كبيرة .. والخلل واضح لكل فاهم وصادق لكن!!".

يذكر أن الهريفي ينتقد أوضاع النصر الفنية منذ الموسم الماضي، ويطالب بإقالة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، لكن دون جدوى.

ولم يفلح كاسترو في حصد أي لقب رسمي مع العالمي، لكنه قاده لحصد كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية الودية" في عام 2023.