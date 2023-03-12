فهد الهريفي: كريستيانو رونالدو كـ"المصيبة" في النصر ومسلي آل معمر مجرد "سكرتير"

خسارة النصر للكلاسيكو أمام الاتحاد دفعت فهد الهريفي لإطلاق سهامه تجاه الفريق وقائده كريستيانو رونالدو

عاد فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، لإطلاق تصريحاته النارية من جديد تجاه العالمي، مؤكدًا أنه أخطأ بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، واصفًا مسلي آل معمر؛ رئيس النادي، بـ"السكرتير"، الذي لا يتدخل في التخطيط وما يتعلق بالفريق.

خسارة العالمي أمام الاتحاد قبل يومين بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، سببت انفجارًا للهريفي، خاصةً وأنها أضاعت على الفريق الصدارة التي احتلها لجولات.

وقال نجم العالمي الأسبق، خلال إحدى المساحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أقسم بجلال الله ما كنت أريد كريستيانو يأتي للنصر في ظل وجود تاليسكا، لأنني أعرف أنهما 2×1، والأيام المقبلة ستثبت ذلك، إذا كل لاعب يقول (أعطني كرة هدف)، هذه مصيبة، أنا أحب رونالدو حب غير طبيعي، أحب ثقافته واحترافيته واحترامه، كلها أمور لا خلاف بها، لكنني هنا أتحدث عن لاعب داخل الملعب، لاعب يستلم كرة ويلعب بكعب القدم خارج الملعب!، تقولون إن الكوبري الذي لعبه أمام طارق حامد؛ لاعب الاتحاد، عظيم، فماذا عن الكعب الذي لعبه خارج الملعب؟".

وأضاف: "رونالدو لم يعد قادرًا على المراوغة ولا الاعتماد على نفسه، هو يريد تمريرة هدف وسرعة وانفرادات، حتى الآن لم يلعب رأسية جيدة ولم يستقبل عرضية مميزة".

واختتم: "تدرك من يخطط للنصر؟، أنتم تصدقون أنه مسلي أو غيره؟، كافة رؤساء الأندية مجرد سكرتارية، النصر ينقصه الكثير، استحي أن أقول إنه سيتوج باللقب، لأنني أعلم أنه أمام المنافسين المباشرين سيئ، لو أنا أحد مسييري النصر لم أكن لأتعاقد مع كريستيانو، كنت سأبحث عن ميسي أو أي لاعب آخر".