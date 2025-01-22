"تحسن ولكنه ليس بطلًا" .. الهريفي يتوقع المتوج بلقب دوري روشن بين الهلال والاتحاد!

هذا ما قاله الهريفي عن الفريق الذي يمتلك الحظ الأوفر للتتويج بالدوري

توقع فهد الهريفي نجم نادي النصر السابق، الفريق الذي سيتوج ببطولة دوري روشن السعودي الموسم الحالي 2024-25، ما بين الهلال والاتحاد.

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ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 43 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 40 نقطة، قبل مباراته ضد الشباب المقرر لها اليوم الأربعاء.

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وقال الهريفي خلال تصريحات عبر برنامج "رياضة سكوب": "الاتحاد يختلف عن الموسم الماضي، ولكنه ليس فريق بطل، هو أفضل المنافسين وتحسن كثيرًا عن الموسم الماضي، ولكن الهلال لن يفرط في لقب الدوري، فهو الأكثر إقناعًا".

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وواصل: "لو قارنت بين الهلال والاتحاد، ستجد هناك 4 نجوم متألقين ولكن في الهلال كل اللاعبين متألقين".

وأنهى فهد الهريفي تصريحاته قائلًا: "نحن في منتصف الموسم، ولكن الاتحاد حتى الآن غير مقنع، بين إصابات وتفاوت وتجد الفارق إذا قمنا بالمقارنة بينه وبين الهلال".