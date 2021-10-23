فهد المولد يعتذر ويكشف سبب غضبه عند تغييره أمام الشباب

الاتحاد خسر اللقاء ونجمه خرج مستاءً وغاضبًا من الملعب

تقدم فهد المولد نجم الاتحاد باعتذار للنادي وجماهيره والجهازين الفني والإداري عما بدر منه خلال مواجهة الشباب في تاسع جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أمس الجمعة.

اللقاء انتهى بخسارة العميد بهدفين دون رد أحرزهما أوديون إيجالو، ولم يُقدم المولد الأداء المنتظر ولذا أخرجه المدرب كوزمين كونترا من الملعب عند الدقيقة الـ61 وأشرك بدلًا من عبد العزيز البيشي.

الكاميرات التقطت المولد وهو ينفجر غاضبًا لحظة خروجه أمام الجميع، وبعدها دخل في نقاش بدا حادًا مع حامد البلوي المدير التنفيذي لفريق كرة القدم في الاتحاد.

النجم السعودي نال انتقادات واسعة على تصرفه من عشاق الفريق الجداوي، وقد تقدم باعتذاره عبر حسابه الرسمي على سناب شات، إذ كتب "أعتذر لمجلس إدارة النادي والجهازين الفني والإداري وجماهير نادي الاتحاد الحبيبة عن ما بدر مني لحظة التبديل".

وأضاف كاشفًا سبب انفعاله وغضبه "ما فعلته كان بسبب حرصي على مواصلة اللعب والمساهمة مع زملائي في التعديل، وبإذن الله نعوض في القادم وأكرر اعتذاري".

يُشار إلى أن خسارة الاتحاد أفقدته الصدارة لصالح ضمك، إذ توقف رصيده عند 17 نقطة مقابل 18 للمتصدر.