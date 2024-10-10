غائب بالجسد وحاضر بالروح .. لمسة وفاء تجاه فهد المولد في مباراة السعودية واليابان

الجميع يُساند نجم الشباب والأخضر

أظهرت إدارة المنتخب السعودي لمسة وفاء رائعة تجاه نجم الأخضر ونادي الشباب، فهد المولد، الغائب عن مواجهة اليابان في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بسبب حالته الصحية.

المولد كان قد دخل في "غيبوبة" إثر سقوطه من شرفة منزله في الإمارات خلال فترة التوقف الدولي السابقة، وقد تم نقله إلى إحدى مشافي السعودية وسط استمرار تحقيق الجهات المسؤولة في الحادثة والحديث عن وجود شبهة جنائية.

حساب المنتخب السعودي عبر منصة إكس نشر صورًا تُظهر وضع قميص المولد مع الأخضر في عدة مناطق من ملعب الجوهرة المشعة قبل ساعات قليلة من المباراة المرتقبة مع اليابان.

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ويتضح من الصور وجود قميص المولد في غرفة ملابس المنتخب السعودي وكذلك معلقة على شباك المرمى، وقد علق حساب المنتخب بالقول "دعواتنا وقلوبنا معك يا فهد".

جدير بالذكر أن منتخب اليابان يتصدر المجموعة الثالثة من التصفيات، برصيد 6 نقاط من فوزين، وبفارق نقطتين عن السعودية "الوصيفة"، والتي تعادلت مع إندونيسيا في الجولة الأولى، قبل الانتصار ضد الصين.