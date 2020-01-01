فهد المولد يُوضح حقيقة المفاوضات للرحيل عن الاتحاد

المولد يتحدث كذلك عن عودته للعب

قال فهد المولد نجم الاتحاد أنه ينتظر مواجهة النصر في الجولة الـ29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي على أحر من الجمر، إذ ستكون الأولى له بعد غيابه لمدة عام بسبب إيقافه بتهمة تناول المنشطات.

وشارك اللاعب السعودي لأول مرة منذ 10 أشهر اليوم في مران فريقه، لكنه سيضطر للانتظار حتى الـ11 من مايو القادم حتى يلعب أول مباراة له بعد قرار الإيقاف الذي صدر في نهاية مايو 2019.

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وقد وجه المولد الشكر لإدارة الاتحاد على دعمها الكبير له خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنها كانت فترة صعبة تعلم منها الكثير واستفاد منها كثيرًا.

مضيفًا "أنا سعيد جدًا بعودتي للاتحاد، أتوجه بالشكل لإدارة النادي لوقوفها مع فهد المولد في الفترة الأخيرة، أشكرهم على تعاملهم معي".

المولد أوضح أنه جاهز تمامًا من الناحية البدنية للعودة للتدريبات واللعب، مشيرًا إلى أنه أراد المشاركة مبكرًا في التدريبات لإعداد نفسه جيدًا.

وعن عقده مع النادي وما أشيع عن مفاوضات من أندية أخرى، قال "مازلت مرتبط مع الاتحاد بعقد يمتد لموسم كامل، لم يتحدث أحد معي لأن هذا لا يمكن أن يحدث، لا أحد يتحدث مع لاعب مرتبط بعقد مع نادٍ آخر، كل تلك الأخبار مجرد اجتهادات من الإعلام والجميع يعلم مدى حبي لنادي الاتحاد، سأنتظر نهاية الموسم الجاري وبعدها سنرى ما سيحدث".

وعن مواجهة النصر التي ستكون الأولى له بعد انتهاء عقوبة الإيقاف، قال المولد "أنتظر تلك المباراة على أحر من الجمر، لي فترة طويلة لم ألعب وأشتاق للعودة للعب كرة القدم أمام الجماهير".

"النصر فريق كبير ولديه قاعدة جماهيرية واسعة وإن شاء الله تكون مباراة كبيرة".