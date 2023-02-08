فن الرد .. رقي رئيس الهلال الأسبق يظهر خلال الهجوم عليه بعد إنجاز المونديال

ما تحققه إدارة فهد بن نافل مع الهلال لم يسبق أن تحقق من قبل أي إدارة مرت على تاريخ النادي

استغل البعض الإنجازات التي تحققها إدارة الهلال الحالية برئاسة فهد بن نافل، للهجوم على رؤساء الزعيم السابقين، لكن كان الرد أكثر رقيًا.

الزعيم كتب تاريخًا جديدًا له أمس الثلاثاء، بالصعود لنهائي كأس العالم للأندية المغرب 2022 لأول مرة في تاريخ الأندية السعودية، بالفوز أمام فلامنجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدفين.

وحرص الأمير عبد الرحمن بن مساعد؛ رئيس الهلال الأسبق، على تهنئة خادم الحرمين وولي العهد والجمهور السعودي، وهنا باغته أحدهم بسؤال حول عجزه عن تحقيق مثل هذا الإنجاز خلال فترة رئاسته للقلعة الزرقاء.

الأمير لم يتجاهل رسالة المشجع، بل كان رده راقيًا، إذ كتب: "لأن من رأس الهلال بعدي أفضل مني".

يذكر أن الهلال في عهد الأمير عبد الرحمن بن مساعد توج بطلًا للدوري السعودي مرتين، وحصد خمسة ألقاب كأس ولي العهد، خلال الفترة من 2009 وحتى 2015.