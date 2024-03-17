"فن استغلال الموقف" .. السعودية تصعب مهمة برشلونة في الحفاظ على نجمه

اللاعب لديه عرضين من السعودية وإنجلترا، وكلاهما يتناسب مع التطلعات..

SHAHID

التحركات من قبل لجنة الاستقطابات السعودية لا تتوقف عند السعي وراء النجوم فقط، إنما كذلك تسير بقاعدة "فن استغلال الموقف" وهو ما قدر يضر ببرشلونة الإسباني هذه المرة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البرسا يعاني من أزمة مالية طاحنة، أضاعت عليه فرصة استعادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الصيف الماضي، ويبدو أنها ستضيع عليه عديد الفرص في الصيف المقبل، طالما لم يجد لها النادي حلًا جذريًا.

يعرف الجميع أن مخطط برشلونة هو الحفاظ على الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو؛ المعار من مانشستر سيتي الإنجليزي، لكن المال قد يقف عائقًا في طريقه.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن مانشستر سيتي لديه عرضين بالفعل لرحيل البرتغالي؛ أحدهما من الدوري الإنجليزي والآخر من السعودية، موضحة أن المقابل المادي لهما يتناسب بالفعل مع التطلعات، إذ يرغب السيتي في بيعه مقابل 40 مليون يورو على الأقل، في ظل العلاقة المتوترة بينه وبين مدرب الفريق بيب جوارديولا.

الصحيفة أوضحت أن برشلونة مصمم على الحفاظ على كانسيلو لموسم آخر، لكن المشكلة أن ميزانية النادي تسمح بهذا على سبيل الإعارة فقط، وليس الشراء النهائي، وهو ما يرفضه ناديه الإنجليزي.

المشكلة ليست هنا فقط، فحتى وإن نجح في إقناع مانشستر سيتي بقبول الإعارة، فإن راتب كانسيلو كذلك يحدث أزمة، لذا سيكون هناك حاجة للتفاوض مع اللاعب نفسه على راتب جديد، لكن "سبورت" أكدت أن رغبة البرتغالي هي الاستمرار مع البرسا، فلن تكون هذه مهمة الاتفاق على راتب جديد صعبة.

يذكر أن عقد كانسيلو مع السيتي يمتد حتى عام 2027، لكن تمت إعارته لبرشلونة في الصيف الماضي، ليخوض معه 32 مباراة، محرزًا أربعة أهداف وصانعًا لمثلهم.

SHAHID