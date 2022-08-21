ماريجا يتلقى عرضين من إنجلترا .. وفنربخشه يستهدفه

هل يرحل ماريجا عن نادي الهلال؟

كشفت تقارير صحفية، عن وجود اهتمامًا من نادي فنربخشه التركي، من أجل التعاقد مع المالي موسى ماريجا مهاجم نادي الهلال السعودي.

ماريجا الخطة الثالثة لفنربخشه

أكدت صحيفة "الصباح" التركية، على أن نادي فنربخشه يبحث عن التعاقد مع مهاجم جديد، بعد أن أبرم العديد من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة أن نادي فنربخشه وضع الأوروجوياني ماكسي جوميز مهاجم فالنسيا الإسباني، والنرويجي ألكسندر سورولوث مهاجم لايبزيج الألماني كخيار ثان لضم أحدهما، ولكن المفاوضات معهما فشلت.

ووضعت إدارة فنربخشه المالي موسى ماريجا كخيار ثالث، ولكن اللاعب ينتهي عقده في صيف 2024 مع نادي الهلال.

ما الذي قد يُفشل انتقال ماريجا لفنربخشه؟

وأشارت صحيفة "فاناتيك" التركية، إلى أن المدرب البرتغالي جورج جيسوس طلب ماريجا بالاسم لأنه يعرفه جيدًا، منذ أن كان لاعبًا في بورتو البرتغالي.

ولكن يبقى الراتب هو المشكلة الحقيقية، في ظل حصول ماريجا على 6 ملايين يورو سنويًا، مع مكافآت خاصة في عقده مع نادي الهلال.

وماريجا سيحتاج للتنازل عن جزء كبير من راتبه من أجل اللعب إلى فنربخشه، وهو الأمر الذي قد يتسبب في فشل عودته إلى أوروبا مرة أخرى.

ماريجا يتلقى عرضين من إنجلترا

وكشف الإعلامي التركي "أكرم كونور" عن تلقي موسى ماريجا عرضين من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب أكرم عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، جاء فيها: "يخطط وست هام وكريستال بالاس لتقديم عرضين بقيمة 10 مليون يورو لموسى ماريجا".

وتابع: "يواصل فنربخشه محادثاته مع وكيل المهاجم البالغ من العمر 31 عامًا".