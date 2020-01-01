فليك يوضح حقيقة إصابة بواتينج ويؤكد: الحظ وقف مع بايرن ميونخ

تعرف على تصريحات مدرب بايرن ميونخ بعد الفوز على ليون

كشف هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، سبب استبدال جيروم بواتينج مشيرًا إلى أنّ الحظ خدم فريقه في الدقائق الأولى أمام ليون.

بايرن ميونخ انتصر بثلاثية نظيفة على ليون ليضرب موعدًا مع باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وأصبح باريس سان جيرمان ثاني أكثر الفرق مشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا بواقع 11 مرة بالتساوي مع ميلان ويأتي خلف ريال مدريد الذي لعب المباراة النهائية 16 مرة.

وقال فليك بعد المباراة: "جيروم عانى من بعض الآلام العضلية ولذلك لم يستكمل اللقاء تجنبًا لأي إصابة خطيرة".

وتابع: "الحظ وقف في صالحنا مع بداية المباراة، وهدف سيرج جنابري من مجهود فردي رائع كان بمثابة صمام الأمان. لقد خسرنا الكرة كثيرًا بسهولة ولكننا سعداء بتحقيق النتيجة الأهم والوصول إلى نهائي البطولة".

وأردف: "لا أعتقد أنّ الخط الهجومي في ليون أسوأ من نظيره في باريس سان جيرمان، ديباي لاعب على أعلى مستوى وعاد من الإصابة في أفضل أحواله. إنه فريق يستطيع إيذاء أي خصم ومن الجيد الفوز بالمباراة".

المدرب الألماني أشاد بما قدمه جنابري وقدرته على التحرك في المساحات وتسجيل الأهداف، مؤكدًا أنّ قدراته ليست محل شك.

واختتم: "روبيرت ليفاندوفسكي لا يفكر في سجل كريستيانو رونالدو، فهو يعمل فقط أجل الفريق. بالنسبة لي هو أفضل مهاجم في العالم وأتمنى أن يكون كذلك أمام باريس، خاصة وأننا سنلعب ضد فريق قوي مع مدرب متميز مثل توماس توخيل".

جدير بالذكر أنّ باريس سان جيرمان لم يسبق له الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل، كما أنّه لم يحقق أي فريق فرنسي اللقب القاري سوى مارسيليا.