فليك يفتح الباب أمام الجميع في منتخب ألمانيا

لا أحد مستبعد من الانضمام إلى منتخب ألمانيا.

أجرى الألماني هانزي فليك مدرب منتخب ألمانيا الجديد أول حوار له.

حوار فليك فتح باب الأمل أمام جميع لاعبي ألمانيا للانضمام إلى المنتخب، دون النظر إلى سن أي منهم؛ فالكفاءة فقط هي معيار الاختيار.

ماذا ينتظر فليك من لاعبيه؟

أجرى فليك حوارَا مع موقع الاتحاد الألماني لكرة القدم قال فيه: "نعمل مع أفضل لاعبين في البلد. عليهم إثبات جدارتهم، كل لاعب عليه إظهار ذلك وتقديم أفضل ما لديه. نود إبهار الجماهير وأمامنا الكثير من العمل".

وتولى فليك مدرب بايرن ميونخ السابق مهمة تدريب ألمانيا خلفًا ليواخيم لوف الذي غادر منصبه بنهاية يورو 2020.

وودعت ألمانيا بطولة يورو 2020 من الدور الأول لتكون ثاني بطولة تغادرها من الدور الأول بعد كأس العالم 2018.

وتابع مدرب ألمانيا الجديد عن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم "نريد الحصول على 9 نقاط وننهي المجموعة في الصدارة؛ هذا واضح".

وتلعب ألمانيا في المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحتل ألمانيا بعد 3 جولات المركز الثالث برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن أرمينيا المتصدرة، وتتفوق مقدونيا الشمالية في المركز الثاني على ألمانيا بفارق الأهداف.

هل يضع فليك حدًا لسن المنضمين إلى ألمانيا؟

لم يستبعد فليك انضمام توماس مولر أو ماتس هوملز إلى المنتخب "لا يوجد سن محدد للانضمام إلى المنتخب. أهم شيء أن يكون اللاعب جيدًا كفاية ولديه رغبة لتمثيل منتخب بلاه".

وكان الخروج المخيب لألمانيا قد فتح الباب أمام فكرة عدم ضم بعض اللاعبين مجددًا.

وعقب البطولة أعلن لاعب خط الوسط توني كروس اعتزاله اللعب دوليًا مع ألمانيا مكتفيًا بفريقه ريال مدريد.

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