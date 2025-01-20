فليك يغيظ جماهير برشلونة: لدي ذكريات جيدة في ملعب بنفيكا وكرة كوندي لا تحتاج لمراجعة الفيديو!

ذكريات جيدة لفليك ومؤلمة لبرشلونة...

انتقد هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، قرارات التحكيم في مباراة خيتافي، بالدوري الإسباني، يوم السبت الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشهدت مباراة خيتافي وبرشلونة، ضمن مواجهات الجولة الـ 20 من الليجا، جدلًا تحكيميًا كبيرًا، خاصة بعدما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء للفريق الكتالوني، بعد تدخل على جول كوندي.

ويستعد برشلونة، لمواجهة بنفيكا، مساء غد الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، على ملعب النور، معقل الفريق البرتغالي، والذي سبق وأن خسر الفريق الكتالوني، عليه أمام بايرن ميونخ، في المباراة الشهيرة بثمانية أهداف لهدفين.

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وعند سؤال المدرب الألماني، في المؤتمر الصحفي للمباراة عن رأيه في قرار الحكم لمباراة خيتافي، قال: "لا أعرف ماذا أقول، الأمر نفسه يحدث في كل مباراة، تلك اللقطة لا تحتاج إلى تقنية الفيديو، إنها ركلة جزاء واضحة".

وتابع: "ما يمكننا قوله في الوقت الحالي أننا سنقاتل من أجل تحقيق لقب الدوري، وتقليص الفارق مع ريال مدريد، سنبذل كل ما في وسعنا خلال الأشهر القادمة، وسنرى ما سيحدث في النهاية".

وعن المباراة المرتقبة أمام بنفيكا، وملعب اللقاء قال فليك: " أعتقد أنني لدي ذكريات رائعة حقًا عن هذا الملعب. كان امرًا لا يصدق، لكن هذا الآن من الماضي، وأنا أتحدث هنا عن النهائي، وليس عن شيء آخر".

جدير بالذكر أن برشلونة، يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن ليفربول، متصدر الترتيب، الذي سيلعب أمام ليل الفرنسي.